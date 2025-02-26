Райский остров Капри в Италии — почему стоит посетить туристам

Остров Капри в Италии. Фото: wikipedia.org

Остров Капри расположен в самом сердце Тирренского моря. Этот курорт не менее живописный за своих "соседей" — Сардинию и Сицилию.

Об этом пишет Express.

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Несмотря на свой маленький размер, этот остров поражает невероятной природой и историей.

Главными достопримечательностями Капри являются мистические морские пещеры острова, самая известная из которых — Голубой грот и средиземноморские сады.

На острове только два города, Капри и Анакапри, с населением около 13 000 жителей. Этот крошечный остров ежегодно посещает более двух миллионов туристов, что делает его одним из самых популярных направлений в Италии.

Капри известен своими очаровательными улочками, уставленными бутиками, кафе и историческими достопримечательностями. Путешественники могут насладиться впечатляющими видами острова и подняться на горы Фаральйони и Соларо, которые просто захватывают дух.

Остров Капри в Италии. Фото: wikipedia.org

Капри также известен своей изысканной местной кухней и яркой ночной жизнью. Культовым на острове является блюдо инсалата капрезе из спелых помидоров, свежей моцареллы, базилика и капельки оливкового масла. А самым популярным напитком является лимонный ликер — Лимончелло.

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