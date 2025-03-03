Скільки коштує відпочинок на Мальті в 2025 році — українка поділилась витратами

Краєвиди Мальти. Фото: internationalliving.com

Мальта завоювала престижну репутацію серед досвідчених мандрівників як доступний і гостинний курорт. Вона манить багатьох своїми блакитними водами та чистими пляжами.

Користувачка TikTok kravchuchka02 розповіла, у скільки вам обійдеться такий відпочинок в 2025 році.

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Скільки коштує відпочинок на Мальті

Туристка розповіла, що за квитки з Будапешту віддала 7 377 гривень. На інші види транспорту дівчина витратила за 5 днів 5 270 гривень та ще 700 гривень окремо на таксі по місту. Проживання в орендованій квартирі на Мальті на чотири ночі обійшлось мандрівниці у 2 676 гривень.

Дівчина також орендувала автомобіль на 3 дні і разом з бензином це коштувало 2 600 гривень. На їжу за 5 днів туриcтка заплатила 7 346 гривень. При цьому вона харчувалась продуктами з місцевих супермаркетів та обідала у закладах.

Ще більше 2 000 гривень туристка витратила на екскурсії. Загалом відпустка обійшлася дівчині в суму приблизно 30 000 гривень.

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