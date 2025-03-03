Сколько стоит отдых на Мальте в 2025 году - украинка поделилась расходами

Пейзажи Мальты. Фото: internationalliving.com

Мальта завоевала престижную репутацию среди опытных путешественников как доступный и гостеприимный курорт. Она манит многих своими лазурными водами и чистыми пляжами.

Пользовательница TikTok kravchuchka02 рассказала, во сколько вам обойдется такой отдых в 2025 году.

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Сколько стоит отдых на Мальте

Туристка рассказала, что за билеты из Будапешта отдала 7 377 гривен. На другие виды транспорта девушка потратила за 5 дней 5 270 гривен и еще 700 гривен отдельно на такси по городу. Проживание в арендованной квартире на Мальте на четыре ночи обошлось путешественнице в 2676 гривен.

Девушка также арендовала автомобиль на 3 дня? и вместе с бензином это стоило 2 600 гривен. На еду за 5 дней туристка заплатила 7 346 гривен. При этом она питалась продуктами из местных супермаркетов и обедала в заведениях.

Еще более 2 000 гривен туристка потратила на экскурсии. В общем отпуск обошелся девушке в сумму примерно 30 000 гривен.

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