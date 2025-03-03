Сколько стоит отдых на Мальте в 2025 году - украинка поделилась расходами

Отпуск на Мальте — во сколько обойдется отдых
Мальта завоевала престижную репутацию среди опытных путешественников как доступный и гостеприимный курорт. Она манит многих своими лазурными водами и чистыми пляжами.
Пользовательница TikTok kravchuchka02 рассказала, во сколько вам обойдется такой отдых в 2025 году.
Сколько стоит отдых на Мальте
Туристка рассказала, что за билеты из Будапешта отдала 7 377 гривен. На другие виды транспорта девушка потратила за 5 дней 5 270 гривен и еще 700 гривен отдельно на такси по городу. Проживание в арендованной квартире на Мальте на четыре ночи обошлось путешественнице в 2676 гривен.
Девушка также арендовала автомобиль на 3 дня? и вместе с бензином это стоило 2 600 гривен. На еду за 5 дней туристка заплатила 7 346 гривен. При этом она питалась продуктами из местных супермаркетов и обедала в заведениях.
Еще более 2 000 гривен туристка потратила на экскурсии. В общем отпуск обошелся девушке в сумму примерно 30 000 гривен.
@kravchuchka02
#traveltiktoker #travel #malta #путешествия #мальта #сколькостоит #цены♬ Sugarsweet - Sped Up - Zach Sorgen
Напомним, мы рассказывали о локациях, где снимался новый фильм о Бриджит Джонс в Лондоне. Также узнайте, какие семь невероятных локаций в мире нужно посетить в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!