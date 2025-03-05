Почему не стоит аплодировать в конце полета - советы туристам

Пилот самолета. Иллюстративное фото: Freepik

Некоторые пассажиры обычно аплодируют после приземления в знак благодарности пилоту за безопасный полет. Стюардесса объяснила, почему пассажирам не имеет смысла так делать.

Об этом пишет Express.

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Она объяснила, что пилот не услышит аплодисментов, поскольку двери его кабины блокируют шум. Специалист просто не услышит овации благодарных пассажиров.

Стюардесса объяснила, что хлопать стоит только после полной посадки самолета, ведь до этого момента могут произойти непредсказуемые ситуации. В частности, отказ тормозов, аварийное включение реверса или разрыв шин.

Пилот самолета. Иллюстративное фото: Freepik

Также некоторым аплодисменты могут показаться несправедливыми, поскольку каждый успешный полет — это результат командной работы. Безопасность полетов обеспечивает экипаж самолета, авиадиспетчеры и наземный персонал.

Стюардесса посоветовала выразить свою благодарность в конце полета при выходе из самолета.

"Пилот и экипаж обычно ждут вас у выхода, давая вам возможность выразить свою благодарность", — добавила она.

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