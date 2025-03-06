Як не опинитися зачиненим в готельному номері — поради туристам

Готельний номер. Фото: Freepik

Користувач TikTok поділився своїм негативним досвідом відпочинку в готелі. Він опинився заблокованим в готельному номері після того, як поклав картку-ключ в одну кишеню зі своїм смартфоном.

Про це пише Mirror US.

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Відео показує, як гостя готелю заблокували в його номері після того, як він поклав картку-ключ від готелю в кишеню разом зі своїм мобільним смартфоном, що призвело до його розмагнічування і, як наслідок, до деактивації.

"Готельні картки-ключі зберігають інформацію про номер на магнітній стрічці, яка може деактивуватися під впливом сильних магнітних полів. Картка розмагнічується, фактично стираючи збережену на ній інформацію. Це робить її несправною для використання для входу в номер. Це може статися через прямий контакт з магнітом у смартфонах", — розповів керуючий одного з популярних готелів Британії Club Med Ніколя Бреш.

Готельний номер. Фото: Freepik

Розмагнітити готельну картку може також кредитна або дебетова картка, які можуть порушити роботу магнітних смуг. Проблеми з її роботою також може спричинити розлита на неї рідина, а також прямі сонячні промені. Через часті проблеми із готельними картками, заклади відпочинку намагаються переходити на цифрові браслети, які є більш стійки до несправностей.

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