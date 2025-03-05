Заклади, які варто відвідати в Римі — поради туристам

Вечірній Рим. Фото: УНІАН

Рим — це живий музей під відкритим небом, де величні руїни Колізею, Пантеону та Форуму гармонійно переплітаються з атмосферними вуличками, затишними кафе та неперевершеною італійською кухнею. Це місто, де історія оживає на кожному кроці, даруючи туристам незабутні враження та відчуття подорожі крізь віки.

Закладами, де можна відпочити та повечеряти в проміжках між насиченими прогулянками поділилась блогерка-мандрівниця skyvelynz в TikTok.

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Ресторани Риму

Мандрівниця радить не звертати увагу на розпіарені в соцмережах заклади. Ви будете змушені постійно стояти в черзі та платити більше. Дівчина радить в центрі Риму ресторан Pinsitaly Trevi. За її словами, там доволі смачно, а цінник суттєво нижчий за більш популярний заклад Piccolo Buco.

Туристка також радить обов'язково відвідати ресторан Saporizzo, де подають найсвіжіші інгредієнти до традиційного італійського сендвіча.

Як альтернативу Osteria da Fortunata туристка запропонувала La Nuova Piazzetta Navona, де подають смачну піцу, тірамісу та аррабіату.

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