Заведения, которые стоит посетить в Риме - советы туристам

Вечерний Рим. Фото: УНИАН

Рим — это живой музей под открытым небом, где величественные руины Колизея, Пантеона и Форума гармонично переплетаются с атмосферными улочками, уютными кафе и непревзойденной итальянской кухней. Это город, где история оживает на каждом шагу, даря туристам незабываемые впечатления и ощущение путешествия сквозь века.

Заведениями, где можно отдохнуть и поужинать в промежутках между насыщенными прогулками поделилась блогер-путешественница skyvelynz в TikTok.

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Рестораны Рима

Путешественница советует не обращать внимание на распиаренные в соцсетях заведения. Вы будете вынуждены постоянно стоять в очереди и платить больше. Девушка советует в центре Рима ресторан Pinsitaly Trevi. По ее словам, там довольно вкусно, а ценник существенно ниже более популярного заведения Piccolo Buco.

Туристка также советует обязательно посетить ресторан Saporizzo, где подают свежие ингредиенты к традиционному итальянскому сэндвичу.

В качестве альтернативы Osteria da Fortunata туристка предложила La Nuova Piazzetta Navona, где подают вкусную пиццу, тирамису и аррабиату.

Напомним, мы рассказывали, куда стоит поехать под Киевом на 8 марта. Также мы писали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние.