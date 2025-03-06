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Турист посоветовал, как не оказаться закрытым в отеле

6 марта 2025 14:30
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Как не оказаться закрытым в гостиничном номере - советы туристам
Гостиничный номер. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Пользователь TikTok поделился своим негативным опытом отдыха в отеле. Он оказался заблокированным в гостиничном номере после того, как положил карточку-ключ в один карман со своим смартфоном.

Об этом пишет Mirror US.

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Видео показывает, как гостя отеля заблокировали в его номере после того, как он положил карточку-ключ от отеля в карман вместе со своим мобильным смартфоном, что привело к его размагничиванию и, как следствие, к деактивации.

"Гостиничные карты-ключи хранят информацию о номере на магнитной ленте, которая может деактивироваться под воздействием сильных магнитных полей. Карточка размагничивается, фактически стирая сохраненную на ней информацию. Это делает ее неисправной для использования для входа в номер. Это может произойти из-за прямого контакта с магнитом в смартфонах", — рассказал управляющий одного из популярных отелей Британии Club Med Николя Бреш.

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Номер отеля. Фото: Freepik

Размагнитить гостиничную карту может также кредитная или дебетовая карта, которые могут нарушить работу магнитных полос. Проблемы с ее работой также может вызвать разлитая на нее жидкость, а также прямые солнечные лучи. Из-за частых проблем с гостиничными карточками, заведения отдыха пытаются переходить на цифровые браслеты, которые более устойчивы к неисправностям.

Напомним, популярные лоукостеры Ryanair и Wizz Air призвали пассажиров проверять аэропорты городов, куда они планируют лететь. Также мы рассказывали, куда стоит полететь в Греции.

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