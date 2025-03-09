Почему нельзя наносить макияж перед полетом — советы туристам

Девушка красится в самолете. Фото: Pinterest

Каждому хочется выглядеть в аэропорту отлично, однако перед полетом не стоит наносить какую-либо косметику на свою кожу. Негативное влияние воздуха в самолете может спровоцировать забитые поры и сыпь.

Об этом пишет Express.

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Авиапутешествия могут подвергать вашу кожу испытаниям из-за воздуха на значительной высоте. Низкая влажность может спровоцировать обезвоживание и шелушение. Если вы наложили несколько слоев макияжа, особенно тонального крема и консилера, это может спровоцировать заметный вред для вашего лица.

Кожа во время полета пытается компенсировать обезвоживание выработкой еще большего количества жира, и если вы наносите плотный макияж, он может спровоцировать закупоривание пор и высыпания.

Девушка ухаживает за кожей. Фото: Pexels

Косметологи советуют брать с собой в путешествие самолетом увлажняющие маски, которые стоит наносить на предварительно очищенную кожу. Такие процедуры ухода смогут минимизировать риски нарушения кожного барьера.

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