Туристів попереджають про небезпеку на вулкані Етна

Вулкан Етна. Фото: Pinterest

Виверження вулкану Етна, яке почалося в ніч проти 11 лютого, викликало раптовий наплив туристів, фотографів і вулканологів. Проте чиновники попереджають про серйозну небезпеку для туристів на його вершині.

Про це пише Metro.

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Культовий сицилійський вулкан, який є найвищим і найактивнішим у Європі, регулярно вивергається і приваблює туристів протягом десятиліть. Проте сицилійська влада розкритикувала "необережну" поведінку туристів, які блокують шляхи рятувальним бригадам.

Голова регіональної служби цивільного захисту Сицилії Сальво Кочіна назвав туризм на Етну протягом останніх тижнів "диким" і "надзвичайно небезпечним".

Він додав, що нещодавно вісім людей, які намагалися піднятися на гору без гіда заблукали на кілька годин, а 48-річний чоловік зламав ногу, впавши на лід.

"З настанням темряви ситуація стає вкрай небезпечною, зростає ризик падінь і провалювання людей під сніг", — написав він у соцмережах.

Вулкан Етна. Фото: Pinterest

Мер міста Адрано Фабіо Манкузо також б'є на сполох.

"Багато людей намагаються підібратися ближче, щоб помилуватися цим природним явищем, але це надзвичайно небезпечно!" — підкреслив очільник міста у підніжжя Етни.

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