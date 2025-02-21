Скільки коштує подорож до Італії — ціна готелів та ресторанів

Туристка розкрила вартість подорожі з України до Італії
Можна суттєво зекономити бюджет, якщо заздалегідь спланувати відпустку в Італії. Одна з туристом поділилася витратами на поїздку.
Відповідне відео опублікувала користувачка TikTok alina_essa.
В скільки обійдеться подорож в Італію
Дівчина побувала за 9 днів у чотирьох італійських містах — Венеції, Мілані, озері Комо та Римі.
Авіаквитки з Польщі до Італії мандрівниці обійшлися в 160 доларів в дві сторони. Житло із балкончиком з видом на гори та морем обійшлося дівчині за 8 ночей у 300 доларів.
По Італії туристка пересувалася потягом, квитки на який купувала заздалегідь. Загалом на дорогу вона витратила 170 доларів. Найдорожчим виявився квиток з Мілану до Риму.
За їжу, що є невід'ємною частинкою колориту Італії мандрівниця за 8 днів заплатила 400 доларів. Загалом на подорож до Італії туристка витратила приблизно 1100 доларів.
@alina_essa
Ціна нашої найкращої подорожі 💸🇮🇹💗 #подорожіталія #подорожі #озерокомо #італійськакухня #скількикоштуєіталія♬ Careless whisper - ✩°｡ ⋆⸜ 🎧
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