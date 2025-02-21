Скільки коштує подорож до Італії — ціна готелів та ресторанів

Туристка на відпочинку в Італії. Фото: Freepik

Можна суттєво зекономити бюджет, якщо заздалегідь спланувати відпустку в Італії. Одна з туристом поділилася витратами на поїздку.

Відповідне відео опублікувала користувачка TikTok alina_essa.

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Дівчина побувала за 9 днів у чотирьох італійських містах — Венеції, Мілані, озері Комо та Римі.

Авіаквитки з Польщі до Італії мандрівниці обійшлися в 160 доларів в дві сторони. Житло із балкончиком з видом на гори та морем обійшлося дівчині за 8 ночей у 300 доларів.

По Італії туристка пересувалася потягом, квитки на який купувала заздалегідь. Загалом на дорогу вона витратила 170 доларів. Найдорожчим виявився квиток з Мілану до Риму.

За їжу, що є невід'ємною частинкою колориту Італії мандрівниця за 8 днів заплатила 400 доларів. Загалом на подорож до Італії туристка витратила приблизно 1100 доларів.

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