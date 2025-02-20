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Туристи знайшли острів у Європі, де немає будинків та доріг

20 лютого 2025 14:30
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Острів без будинків та доріг в Португалії — чому варто відвідати туристам
Острів Баррета. Фото: flickr.com
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Якщо ви втомилися від шуму та хаосу великих міст, саме час вирушати на острів Баррета. Він є одним з найбільших островів Алгарві у Португалії.

Про це пише Express.

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Баррета відомий також як безлюдний острів. Його єдиними постійними мешканцями є фламінго, які вільно мандрують заповідною зоною природного парку Ріа-Формоза.

Найбільша та єдина будівля на острові — це пляжний ресторан, де подають свіжу рибу. Кухня закладу працює на сонячній енергії.

Після смачного обіду тури на туристів чекає прогулянка мальовничим узбережжям із різноманітною флорою та фауною.

Вода тут настільки прозора, що рідкісних морських коників можна побачити під час снорклінгу на північній стороні острова в теплих водах. Щодня з Фару на острів ходить громадський пором, поїздка на якому займає близько 35 хвилин. Також можна взяти напрокат човен, щоб самостійно дістатися до острову.

Туристи знайшли острів у Європі, де немає будинків та доріг - фото 1
Острів Баррета. Фото: euroveloportugal.com
Туристи знайшли острів у Європі, де немає будинків та доріг - фото 2
Будиночки на острові Баррета. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, ми розповідали про містичні замки в Німеччині, які варто відвідати туристам. Також ми розповідали про найгарніші пляжі світу. 

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