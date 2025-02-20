Острів без будинків та доріг в Португалії — чому варто відвідати туристам

Острів Баррета. Фото: flickr.com

Якщо ви втомилися від шуму та хаосу великих міст, саме час вирушати на острів Баррета. Він є одним з найбільших островів Алгарві у Португалії.

Про це пише Express.

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Баррета відомий також як безлюдний острів. Його єдиними постійними мешканцями є фламінго, які вільно мандрують заповідною зоною природного парку Ріа-Формоза.

Найбільша та єдина будівля на острові — це пляжний ресторан, де подають свіжу рибу. Кухня закладу працює на сонячній енергії.

Після смачного обіду тури на туристів чекає прогулянка мальовничим узбережжям із різноманітною флорою та фауною.

Вода тут настільки прозора, що рідкісних морських коників можна побачити під час снорклінгу на північній стороні острова в теплих водах. Щодня з Фару на острів ходить громадський пором, поїздка на якому займає близько 35 хвилин. Також можна взяти напрокат човен, щоб самостійно дістатися до острову.

Острів Баррета. Фото: euroveloportugal.com

Будиночки на острові Баррета. Фото: wikipedia.org

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