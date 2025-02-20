Остров без домов и дорог в Португалии - почему стоит посетить туристам

Туристы нашли остров в Европе, где нет домов и дорог
Если вы устали от шума и хаоса больших городов, самое время отправляться на остров Баррета. Он является одним из крупнейших островов Алгарви в Португалии.
Об этом пишет Express.
Почему стоит посетить остров Баррета в Португалии
Баррета известен также как необитаемый остров. Его единственными постоянными жителями являются фламинго, которые свободно путешествуют по заповедной зоне природного парка Риа-Формоза.
Самое большое и единственное здание на острове - это пляжный ресторан, где подают свежую рыбу. Кухня заведения работает на солнечной энергии.
После вкусного обеда туристов ждет прогулка по живописному побережью с разнообразной флорой и фауной.
Вода здесь настолько прозрачна, что редких морских коньков можно увидеть во время снорклинга на северной стороне острова в теплых водах. Ежедневно из Фару на остров ходит общественный паром, поездка на котором занимает около 35 минут. Также можно взять напрокат лодку, чтобы самостоятельно добраться до острова.
Напомним, мы рассказывали о мистических замках в Германии, которые стоит посетить туристам. Также мы рассказывали о самых красивых пляжах мира.
Читайте Новини.LIVE!