Остров без домов и дорог в Португалии - почему стоит посетить туристам

Остров Баррета. Фото: flickr.com

Если вы устали от шума и хаоса больших городов, самое время отправляться на остров Баррета. Он является одним из крупнейших островов Алгарви в Португалии.

Об этом пишет Express.

Читайте также:

Почему стоит посетить остров Баррета в Португалии

Баррета известен также как необитаемый остров. Его единственными постоянными жителями являются фламинго, которые свободно путешествуют по заповедной зоне природного парка Риа-Формоза.

Самое большое и единственное здание на острове - это пляжный ресторан, где подают свежую рыбу. Кухня заведения работает на солнечной энергии.

После вкусного обеда туристов ждет прогулка по живописному побережью с разнообразной флорой и фауной.

Вода здесь настолько прозрачна, что редких морских коньков можно увидеть во время снорклинга на северной стороне острова в теплых водах. Ежедневно из Фару на остров ходит общественный паром, поездка на котором занимает около 35 минут. Также можно взять напрокат лодку, чтобы самостоятельно добраться до острова.

Остров Баррета. Фото: euroveloportugal.com

Домики на острове Баррета. Фото: wikipedia.org

Напомним, мы рассказывали о мистических замках в Германии, которые стоит посетить туристам. Также мы рассказывали о самых красивых пляжах мира.