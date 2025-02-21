Сколько стоит путешествие в Италию — цена отелей и ресторанов

Туристка на отдыхе в Италии. Фото: Freepik

Можно существенно сэкономить бюджет, если заранее спланировать отпуск в Италии. Одна из туристом поделилась расходами на поездку.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница TikTok alina_essa.

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Во сколько обойдется путешествие в Италию

Девушка побывала за 9 дней в четырех итальянских городах — Венеции, Милане, озере Комо и Риме.

Авиабилеты из Польши в Италию путешественницы обошлись в 160 долларов в две стороны. Жилье с балкончиком с видом на горы и морем обошлось девушке за 8 ночей в 300 долларов.

По Италии туристка передвигалась поездом, билеты на который покупала заранее. Всего на дорогу она потратила 170 долларов. Самым дорогим оказался билет из Милана в Рим.

За еду, которая является неотъемлемой частью колорита Италии путешественница за 8 дней заплатила 400 долларов. Всего на путешествие в Италию туристка потратила примерно 1100 долларов.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние. Также вам точно стоит посетить самый спокойный остров в Европе, где даже нет автомобилей.