Сколько стоит путешествие в Италию — цена отелей и ресторанов

Туристка раскрыла стоимость путешествия из Украины в Италию
Можно существенно сэкономить бюджет, если заранее спланировать отпуск в Италии. Одна из туристом поделилась расходами на поездку.
Соответствующее видео опубликовала пользовательница TikTok alina_essa.
Во сколько обойдется путешествие в Италию
Девушка побывала за 9 дней в четырех итальянских городах — Венеции, Милане, озере Комо и Риме.
Авиабилеты из Польши в Италию путешественницы обошлись в 160 долларов в две стороны. Жилье с балкончиком с видом на горы и морем обошлось девушке за 8 ночей в 300 долларов.
По Италии туристка передвигалась поездом, билеты на который покупала заранее. Всего на дорогу она потратила 170 долларов. Самым дорогим оказался билет из Милана в Рим.
За еду, которая является неотъемлемой частью колорита Италии путешественница за 8 дней заплатила 400 долларов. Всего на путешествие в Италию туристка потратила примерно 1100 долларов.
@alina_essa
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