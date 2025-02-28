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Италия предостерегает туристов от опасности на популярном курорте

28 февраля 2025 16:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Туристов предупреждают об опасности на вулкане Этна
Вулкан Этна. Фото: Pinterest
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Извержение вулкана Этна, которое началось в ночь на 11 февраля, вызвало внезапный наплыв туристов, фотографов и вулканологов. Однако чиновники предупреждают о серьезной опасности для туристов на его вершине.

Об этом пишет Metro.

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Культовый сицилийский вулкан, который является самым высоким и самым активным в Европе, регулярно извергается и привлекает туристов в течение десятилетий. Однако сицилийские власти раскритиковали "неосторожное" поведение туристов, которые блокируют пути спасательным бригадам.

Глава региональной службы гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина назвал туризм на Этну в течение последних недель "диким" и "чрезвычайно опасным".

Он добавил, что недавно восемь человек, которые пытались подняться на гору без гида заблудились на несколько часов, а 48-летний мужчина сломал ногу, упав на лед.

"С наступлением темноты ситуация становится крайне опасной, возрастает риск падений и проваливания людей под снег", — написал он в соцсетях.

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Вулкан Этна. Фото: Pinterest

Мэр города Адрано Фабио Манкузо также бьет тревогу.

"Многие люди пытаются подобраться поближе, чтобы полюбоваться этим природным явлением, но это чрезвычайно опасно!" — подчеркнул глава города у подножия Этны.

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