Почему стоит посетить город Пловдив в Болгарии — советы и инструкции туристам

Малоизвестный город в Европе с дешевым спа, где +19 °C в апреле
Чтобы качественно отдохнуть в европейской стране, не обязательно тратить много средств. Курортный город Пловдив в Болгарии становится излюбленным местом туристов из-за приятных цен на спа и прекрасной погоды в апреле.
Об этом пишет Express.
Почему стоит посетить город Пловдив в Болгарии
В недавно проведенном авиакомпанией Wizz Air исследовании выяснилось, что болгарский город Пловдив является одним из самых доступных мест для отдыха.
Отмечается, что проживание в высококлассном отеле Landmark Creek Hotel & Wellness стоит около 70 евро (около 3 тысяч гривен) за ночь, что ориентировочно в 3-4 раза ниже аренды аналогичных апартаментов в других популярных европейских странах.
Пловдив также станет идеальным местом для тех, кто любит спа. Здесь процедуры значительно доступнее других стран Европы.
Город также дважды был признан культурной столицей Европы и может похвастаться древним стадионом Филипополис и величественной мечетью Джумайя.
Одной из достопримечательностей Пловдива является удивительно хорошо сохранившийся римский амфитеатр, датированный ІІ веком нашей эры, а также дома османской эпохи.
Кроме того, по данным NOAA, в апреле средняя температура воздуха в Пловдиве +19 °C. Это идеальное место для пеших прогулок, чтобы понежиться под балканским солнцем.
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