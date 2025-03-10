Почему стоит посетить город Пловдив в Болгарии — советы и инструкции туристам

Болгарский город Пловдив. Фото: nataniatravel.com

Чтобы качественно отдохнуть в европейской стране, не обязательно тратить много средств. Курортный город Пловдив в Болгарии становится излюбленным местом туристов из-за приятных цен на спа и прекрасной погоды в апреле.

Об этом пишет Express.

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В недавно проведенном авиакомпанией Wizz Air исследовании выяснилось, что болгарский город Пловдив является одним из самых доступных мест для отдыха.

Отмечается, что проживание в высококлассном отеле Landmark Creek Hotel & Wellness стоит около 70 евро (около 3 тысяч гривен) за ночь, что ориентировочно в 3-4 раза ниже аренды аналогичных апартаментов в других популярных европейских странах.

Пловдив также станет идеальным местом для тех, кто любит спа. Здесь процедуры значительно доступнее других стран Европы.

Болгарский город Пловдив. Фото: twinstravel.rs

Город также дважды был признан культурной столицей Европы и может похвастаться древним стадионом Филипополис и величественной мечетью Джумайя.

Одной из достопримечательностей Пловдива является удивительно хорошо сохранившийся римский амфитеатр, датированный ІІ веком нашей эры, а также дома османской эпохи.

Кроме того, по данным NOAA, в апреле средняя температура воздуха в Пловдиве +19 °C. Это идеальное место для пеших прогулок, чтобы понежиться под балканским солнцем.

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