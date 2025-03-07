Найгарніший аеропорт світу — фото

Аеропорт в Сінгапурі. Фото: bostonglobe.com

Мандрівниця була розчарована, коли вперше відвідала найгарніший аеропорт світу в Сінгапурі. Жінка не змогла побачити на власні очі його візитівку.

Про це пише Express.

Читайте також:

Візитівка аеропорту в Сінгапурі не працює цілодобово

Джессіка Джейн Тернер подорожує світом разом зі своїм партнером Джаспером після того, як вони продали свій будинок і звільнилися з роботи.

Під час одного з маршрутів Джессіка хотіла скористатися можливістю провести кілька додаткових годин в сінгапурському аеропорту Чангі, оскільки він вважається найкращим аеропортом світу. Однак все пішло не так, як очікувалося.

"Я приїхала в аеропорт за кілька годин до нашого рейсу, бо дуже хотіла побачити водоспад. Ми здали валізи, а потім попрямували до готелю Jewel, де є гігантський водоспад, і саме в цей момент я зрозуміла, що водоспад навіть не працює", — поділилась туристка.

Джессіка розповіла, що фонтан вимикають на ніч, а вмикають лише об 11 ранку. Більшість днів він працює з 11 ранку до 10 вечора. Так само лише об 11 ранку відкриваються кафе та магазини в аеропорту, тож насолодитися його красою зможе далеко не кожен.

Нагадаємо, ми розповідали, чому варто відвідати невеличке мальовниче село Саорж, яке називають "французьким Тибетом". Також туристка порадила ресторани зі смачною кухнею в Римі.