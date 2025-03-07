Самый красивый аэропорт мира — фото

Аэропорт в Сингапуре. Фото: bostonglobe.com

Путешественница была разочарована, когда впервые посетила самый красивый аэропорт мира в Сингапуре. Женщина не смогла увидеть собственными глазами его визитку.

Об этом пишет Express.

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Джессика Джейн Тернер путешествует по миру вместе со своим партнером Джаспером после того, как они продали свой дом и уволились с работы.

Во время одного из маршрутов Джессика хотела воспользоваться возможностью провести несколько дополнительных часов в сингапурском аэропорту Чанги, поскольку он считается лучшим аэропортом мира. Однако все пошло не так, как ожидалось.

"Я приехала в аэропорт за несколько часов до нашего рейса, потому что очень хотела увидеть водопад. Мы сдали чемоданы, а затем направились к отелю Jewel, где находится гигантский водопад, и именно в этот момент я поняла, что водопад даже не работает", — поделилась туристка.

Джессика рассказала, что фонтан выключают на ночь, а включают только в 11 утра. Большинство дней он работает с 11 утра до 10 вечера. Так же только в 11 утра открываются кафе и магазины в аэропорту, поэтому насладиться его красотой сможет далеко не каждый.

Напомним, мы рассказывали, почему стоит посетить небольшое живописное село Саорж, которое называют "французским Тибетом". Также туристка посоветовала рестораны с вкусной кухней в Риме.