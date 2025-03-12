Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow Что посмотреть в Черновцах — весенняя подборка arrow

Что посмотреть в Черновцах — весенняя подборка

12 марта 2025 15:53
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Какие локации стоит посетить в Черновцах весной — советы туристам
Улицы Черновцов. Фото: ganasdemundo.com
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

В последние недели в Украину пришла настоящая весна, поэтому самое время устроить отдых и открыть для себя еще один уголок Украины. Хотя живописные Черновцы известны своим Национальным университетом, это вовсе не означает, что городу нечем удивить вас.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие локации в Черновцах стоит посетить этой весной.

Читайте также:

Улица Ольги Кобылянской

Эта пешеходная улица славится своей архитектурой и атмосферой. Здесь расположены многочисленные кафе, рестораны и магазины, где можно отдохнуть после насыщенной прогулки.

Центральная площадь и Ратуша

На Центральной площади Черновцов расположена Ратуша, с которой ежедневно в 12:00 трубач исполняет мелодию "Маричка". Эта местная традиция, уже длится более 18 лет.

Що подивитися у Чернівцях — весняна підбірка - фото 1
Ратуша в Черновцах. Фото:
igotoworld
.com

Черновицкий драматический театр

Этот архитектурный памятник является одним из самых красивых в Украине. Стоит обязательно посетить спектакль или пойти на экскурсию, ведь вас точно поразит роскошный интерьер театра.

Художественный музей

Он находится рядом с Ратушей и поражает своим панно и архитектурой. Внутри представлено много уникальных экспонатов, которые рассказывают о художественном наследии региона.

Дом-корабль

Это необычное здание расположено при пересечении улиц Главной и Шолом-Алейхема и напоминает корабль, является одной из архитектурных изюминок города. Оно привлекает внимание своей необычной формой.

Що подивитися у Чернівцях — весняна підбірка - фото 2
Дом-корабль в Черновцах. Фото: travel.chernivtsi.ua

Напомним, мы рассказывали, из-за чего туристку разочаровал самый красивый аэропорт мира в Сингапуре. Также мы рассказывали, какой испанский город стоит посетить в марте.

путешествие Черновцы Украина туризм архитектура
Реклама
Реклама
Реклама