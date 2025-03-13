Подорожі Україною в квітні — підбірка локацій для мандрівників

В Ужгороді квітнуть сакури. Фото: nta.ua

Весна — чудова пора для незабутніх подорожей. Природа прокидається після зимової сплячки, а дерева та квіти вражають неймовірним цвітінням.

Блогер Вадим Грінько в TikTok розповів, які локації в Україні варто відвідати цієї весни.

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Мандрівник радить весною обов'язково відвідати Закарпаття, адже нині це єдиний в Україні регіон із середземноморським кліматом. Саме тому в цьому регіоні весна наступає на декілька тижнів раніше, ніж у Києві та Дніпрі. Хлопець радить їхати на Закарпаття на початку квітня, коли починають квітнути сакури та гліцинії.

Турист також порекомендував дорогою заїхати до палацу Шенборнів.

У квітні блогер також радить обов'язково відвідати Кам'янець-Подільський із його мальовничими вуличками, затишними кафе й старовинним замком.

Нагадаємо, ми розповідали, які локації варто відвідати в Гонконгу. Також ми розповідали, яке іспанське місто варто відвідати в березні.