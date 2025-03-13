Путешествия по Украине в апреле - подборка локаций для путешественников

В Ужгороде цветут сакуры. Фото: nta.ua

Весна - прекрасная пора для незабываемых путешествий. Природа просыпается после зимней спячки, а деревья и цветы поражают невероятным цветением.

Блогер Вадим Гринько в TikTok рассказал, какие локации в Украине стоит посетить этой весной.

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Путешественник советует весной обязательно посетить Закарпатье, ведь сейчас это единственный в Украине регион со средиземноморским климатом. Именно поэтому, в этом регионе весна наступает на несколько недель раньше чем в Киеве и Днепре. Парень советует ехать в Закарпатье в начале апреля, когда начинают цвести сакуры и глицинии.

Турист также порекомендовал по дороге заехать во дворец Шенборнов.

В апреле блогер также советует обязательно посетить Каменец-Подольский с его живописными улочками, уютными кафе и старинным замком.

Напомним, мы рассказывали, какие локации стоит посетить в Гонконге. Также мы рассказывали, какой испанский город стоит посетить в марте.