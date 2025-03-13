Путешествия по Украине в апреле - подборка локаций для путешественников

Самые красивые места в Украине, которые стоит посетить в апреле
Весна - прекрасная пора для незабываемых путешествий. Природа просыпается после зимней спячки, а деревья и цветы поражают невероятным цветением.
Блогер Вадим Гринько в TikTok рассказал, какие локации в Украине стоит посетить этой весной.
Куда поехать в Украине весной
Путешественник советует весной обязательно посетить Закарпатье, ведь сейчас это единственный в Украине регион со средиземноморским климатом. Именно поэтому, в этом регионе весна наступает на несколько недель раньше чем в Киеве и Днепре. Парень советует ехать в Закарпатье в начале апреля, когда начинают цвести сакуры и глицинии.
Турист также порекомендовал по дороге заехать во дворец Шенборнов.
В апреле блогер также советует обязательно посетить Каменец-Подольский с его живописными улочками, уютными кафе и старинным замком.
@vadymgrinko
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