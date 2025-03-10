Найдешевші країни для відпочинку в Європі та Азії

Туристка відвідує нові країни. Фото: Freepik

Багато українців у розпал війни відкладають подорожі через брак коштів. Проте є багато країн, де можна за копійки зупинитися в готелі та повечеряти в пристойному ресторані.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де можна відпочити не за всі гроші світу.

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Португалія

Середній цінник оренди однокімнатної квартири тут становить від 800 до 1000 доларів на місяць, а середній чек на вечерю на двох — близько 30-50 доларів. В Португалії понад 300 сонячних днів на рік і її пляжі не поступаються іспанським.

Пляж Лісабону. Фото: bookaway.com

Таїланд

Оренда однокімнатної квартири в Бангкоку мандрівникам обійдеться в 400 доларів на місяць. За обід та вечерю на одну людину доведеться викласти в середньому 10-20 доларів. Любителі відпочинку на пляжі зможуть тут зняти цілу віллу на Пхукеті чи Кох Самуї за 1000-1500 доларів. В цій країні також дуже дешеві екзотичні овочі та фрукти, які можна придбати на місцевому ринку.

Таїланд. Фото: natucate.com

Мексика

Оренда однокімнатної квартири в одному з популярних мексиканських міст Плаєя-дель-Карменє обійдеться вам від 500 до 700 доларів на місяць. На сніданок та вечерю в закладах тут доведеться витратити близько 20-30 доларів.

Узбережжя Плаєя-дель-Карменє. Фото: wikipedia.org

Лаос

Проживання в цій країні вам на місяць в середньому обійдеться в 500-700 доларів. З цих коштів половина витрат у вас піде на оренду квартири. Їжа на ринках та у закладах тут коштує копійки. Ця країна славиться мальовничою природою — горами, річками та лісами. Також в Лаосі якісне медичне обслуговування та привітні місцеві мешканці.

Лаос. Фото: fhi360.org

Албанія

Країна славиться розкішними пляжами. Тут середній цінник оренди однокімнатної квартири вартує всього 300 доларів, а вечеря на двох в розкішному ресторані обійдеться лише в 30 доларів. Досвідчені мандрівники радять туристам в Албанії обов'язково відвідати стародавні руїни в Бутрінті, а також пройтися вуличками Гірокастра із давньою османською архітектурою.

Узбережжя Албанії. Фото: cntravellerme.com

Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми писали, чим туристів вражає Албанія.