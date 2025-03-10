Самые дешевые страны для отдыха в Европе и Азии

Туристка посещает новые страны. Фото: Freepik

Многие украинцы в разгар войны откладывают путешествия из-за нехватки средств. Однако есть много стран, где можно за копейки остановиться в отеле и поужинать в приличном ресторане.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где можно отдохнуть не за все деньги мира.

Читайте также:

Португалия

Средний ценник аренды однокомнатной квартиры здесь составляет от 800 до 1000 долларов в месяц, а средний чек на ужин на двоих — около 30-50 долларов. В Португалии более 300 солнечных дней в году и ее пляжи не уступают испанским.

Пляж Лиссабона. Фото: bookaway.com

Таиланд

Аренда однокомнатной квартиры в Бангкоке путешественникам обойдется в 400 долларов в месяц. За обед и ужин на одного человека придется выложить в среднем 10-20 долларов. Любители отдыха на пляже смогут здесь снять целую виллу на Пхукете или Кох Самуи за 1000-1500 долларов. В этой стране также очень дешевые экзотические овощи и фрукты, которые можно приобрести на местном рынке.

Таиланд. Фото: natucate.com

Мексика

Аренда однокомнатной квартиры в одном из популярных мексиканских городов Плайея-дель-Кармене обойдется вам от 500 до 700 долларов в месяц. На завтрак и ужин в заведениях здесь придется потратить около 20-30 долларов.

Побережье Плайея-дель-Кармене. Фото: wikipedia.org

Лаос

Проживание в этой стране вам в месяц в среднем обойдется в 500-700 долларов. Из этих средств половина расходов у вас уйдет на аренду квартиры. Еда на рынках и в заведениях здесь стоит копейки. Эта страна славится живописной природой - горами, реками и лесами. Также в Лаосе качественное медицинское обслуживание и приветливые местные жители.

Лаос. Фото: fhi360.org

Албания

Страна славится роскошными пляжами. Здесь средний ценник аренды однокомнатной квартиры стоит всего 300 долларов, а ужин на двоих в роскошном ресторане обойдется всего в 30 долларов. Опытные путешественники советуют туристам в Албании обязательно посетить древние руины в Бутринте, а также пройтись по улочкам Гирокастра с древней османской архитектурой.

Побережье Албании. Фото: cntravellerme.com

Напомним, эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут сэкономить на билетах на самолет. Также мы писали, чем туристов поражает Албания.