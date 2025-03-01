Як вигідно купувати квитки на літак — поради мандрівникам

Квитки на літак. Фото: Pixabay

Експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть насолодитися популярними напрямками без величезних натовпів і високих витрат. Він порадив, як вигідно купувати квитки на літак.

Про це пише Express.

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Останній тиждень червня до першого тижня липня часто характеризується низькими цінами на бронювання.

Фахівець пояснив, що цей час припадає на типові дати шкільних канікул. Це ідеальний час для мандрівників без дітей.

Квитки на літак. Фото: Pixabay

Експерт також розповів, що бронювати номери в готелях потрібно за 3-4 тижні до поїздки. В цей час багато готелів звільняють непродані номери за зниженими цінами.

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