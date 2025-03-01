Как выгодно покупать билеты на самолет — советы путешественникам

Билеты на самолет. Фото: Pixabay

Эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут насладиться популярными направлениями без огромных толп и высоких затрат. Он посоветовал, как выгодно покупать билеты на самолет.

Об этом пишет Express.

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Как выгодно приобрести билеты на самолет

В последнюю неделю июня до первой недели июля часто характеризуются низкими ценами на бронирование.

Специалист объяснил, что это время приходится на типичные даты школьных каникул. Это идеальное время для путешественников без детей.

Билеты на самолет. Фото: Pixabay

Эксперт также рассказал, что бронировать номера в отелях нужно за 3-4 недели до поездки. В это время многие отели освобождают непроданные номера по сниженным ценам.

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