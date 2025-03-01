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Турагент раскрыл даты, когда выгоднее покупать билеты на самолет

1 марта 2025 16:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Как выгодно покупать билеты на самолет — советы путешественникам
Билеты на самолет. Фото: Pixabay
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут насладиться популярными направлениями без огромных толп и высоких затрат. Он посоветовал, как выгодно покупать билеты на самолет.

Об этом пишет Express.

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В последнюю неделю июня до первой недели июля часто характеризуются низкими ценами на бронирование.

Специалист объяснил, что это время приходится на типичные даты школьных каникул. Это идеальное время для путешественников без детей.

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Билеты на самолет. Фото: Pixabay

Эксперт также рассказал, что бронировать номера в отелях нужно за 3-4 недели до поездки. В это время многие отели освобождают непроданные номера по сниженным ценам.

Ранее мы рассказывали, куда не советуют ехать туристам в 2025 году. Также узнайте, какие авиакомпании чаще всего теряют багаж пассажиров.

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