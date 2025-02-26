Як не платити за багаж в аеропорту — поради для туристів

Дівчина збирає речі в подорож. Фото: Freepik

Досвідчена мандрівниця поділилася хитрощами, як не платити за багаж в аеропорту. Вся справа у правильно спакованих речах в сумці.

Про це пише Express.

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Мандрівниця розповіла, як отримати максимум задоволення від подорожей, не розорившись при цьому.

Дівчина розповіла, як їй вдалося упакувати все необхідне для триденної відпустки у свою маленьку сумку через плече.

По-перше, туристка радить пакувати речі у вакуумні пакети. Такий спосіб їй дозволив взяти з собою різні образи на три дні.

Також дівчина спакувала свої доглядові засоби, косметику та ліки в невеликі баночки та поклала в прозору сумку. Так їй буде зручніше все показати працівникам митного контролю.

Дівчина збирає речі в подорож. Фото: Freepik

Також на 3 дні дівчина спакувала в невеличку сумку зарядний пристрій для годинника, ключі від будинку та павербанк. Ці всі речі без проблем помістились завдяки зекономленому простору.

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