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Туристка розповіла, як вмістити все необхідне в ручну кладь

26 лютого 2025 21:30
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Як не платити за багаж в аеропорту — поради для туристів
Дівчина збирає речі в подорож. Фото: Freepik
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Досвідчена мандрівниця поділилася хитрощами, як не платити за багаж в аеропорту. Вся справа у правильно спакованих речах в сумці.

Про це пише Express.

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Мандрівниця розповіла, як отримати максимум задоволення від подорожей, не розорившись при цьому.

Дівчина розповіла, як їй вдалося упакувати все необхідне для триденної відпустки у свою маленьку сумку через плече.

По-перше, туристка радить пакувати речі у вакуумні пакети. Такий спосіб їй дозволив взяти з собою різні образи на три дні.

Також дівчина спакувала свої доглядові засоби, косметику та ліки в невеликі баночки та поклала в прозору сумку. Так їй буде зручніше все показати працівникам митного контролю.

Туристка порадила, як вмістити все необхідне в ручну кладь - фото 1
Дівчина збирає речі в подорож. Фото: Freepik

Також на 3 дні дівчина спакувала в невеличку сумку зарядний пристрій для годинника, ключі від будинку та павербанк. Ці всі речі без проблем помістились завдяки зекономленому простору.

Раніше ми розповідали, куди не радять їхати туристам у 2025 році. Також дізнайтеся, які авіакомпанії найчастіше гублять багаж пасажирів.

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