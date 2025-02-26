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Туристка рассказала, как вместить все необходимое в ручную кладь

26 февраля 2025 21:30
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Как не платить за багаж в аэропорту — советы для туристов
Девушка собирает вещи в путешествие. Фото: Freepik
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Опытная путешественница поделилась хитростями, как не платить за багаж в аэропорту. Все дело в правильно упакованных вещах в сумке.

Об этом пишет Express.

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Путешественница рассказала, как получить максимум удовольствия от путешествий, не разорившись при этом.

Девушка рассказала, как ей удалось упаковать все необходимое для трехдневного отпуска в свою маленькую сумку через плечо.

Во-первых, туристка советует паковать вещи в вакуумные пакеты. Такой способ ей позволил взять с собой различные образы на три дня.

Также девушка упаковала свои уходовые средства, косметику и лекарства в небольшие баночки и положила в прозрачную сумку. Так ей будет удобнее все показать работникам таможенного контроля.

Туристка порадила, як вмістити все необхідне в ручну кладь - фото 1
Девушка собирает вещи в путешествие. Фото: Freepik

Также на 3 дня девушка упаковала в небольшую сумку зарядное устройство для часов, ключи от дома и павербанк. Эти все вещи без проблем поместились благодаря сэкономленному пространству.

Ранее мы рассказывали, куда не советуют ехать туристам в 2025 году. Также узнайте, какие авиакомпании чаще всего теряют багаж пассажиров.

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