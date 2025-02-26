Как не платить за багаж в аэропорту — советы для туристов

Девушка собирает вещи в путешествие. Фото: Freepik

Опытная путешественница поделилась хитростями, как не платить за багаж в аэропорту. Все дело в правильно упакованных вещах в сумке.

Об этом пишет Express.

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Путешественница рассказала, как получить максимум удовольствия от путешествий, не разорившись при этом.

Девушка рассказала, как ей удалось упаковать все необходимое для трехдневного отпуска в свою маленькую сумку через плечо.

Во-первых, туристка советует паковать вещи в вакуумные пакеты. Такой способ ей позволил взять с собой различные образы на три дня.

Также девушка упаковала свои уходовые средства, косметику и лекарства в небольшие баночки и положила в прозрачную сумку. Так ей будет удобнее все показать работникам таможенного контроля.

Девушка собирает вещи в путешествие. Фото: Freepik

Также на 3 дня девушка упаковала в небольшую сумку зарядное устройство для часов, ключи от дома и павербанк. Эти все вещи без проблем поместились благодаря сэкономленному пространству.

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