Чому варто відвідати Албанію — поради туристам

Європейські "Мальдіви" — країна, яка вразить своїми пляжами
Мальдіви з їхніми безкрайніми пляжами з білосніжним піском та блакитним морем ваблять мандрівників з усього світу. Проте, щоб дістатися до островів, треба подолати велику відстань і витрати чималу суму лише на дорогу.
Редакція Новини.LIVE розповідає про неймовірну красу європейської Албанії, пляжі якої не поступаються Мальдівам.
Чому варто відвідати Албанію
Албанія, яку люблять називати "європейськими Мальдівами", може похвалитися не менш приголомшливими пляжами й кришталево чистими водами вздовж розкішної Рив'єри. Відпочинок тут обійдеться вам набагато дешевше не дише через дорогу.
Середній цінник за ніч в готелі тут становить 1000 гривень, а середній чек в закладі харчуванні обійдеться взагалі у 800-900 гривень.
Ви також можете чуттєво зекономити на польотах, адже з популярних міст Європи в Албанію літають лоукостери Wizz Air та Ryanair.
@ksamil_albania
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво. Також вам точно варто відвідати найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів.
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