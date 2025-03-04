Чому варто відвідати Албанію — поради туристам

Пляжі Албанії. Фото: velstana.com

Мальдіви з їхніми безкрайніми пляжами з білосніжним піском та блакитним морем ваблять мандрівників з усього світу. Проте, щоб дістатися до островів, треба подолати велику відстань і витрати чималу суму лише на дорогу.

Редакція Новини.LIVE розповідає про неймовірну красу європейської Албанії, пляжі якої не поступаються Мальдівам.

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Чому варто відвідати Албанію

Албанія, яку люблять називати "європейськими Мальдівами", може похвалитися не менш приголомшливими пляжами й кришталево чистими водами вздовж розкішної Рив'єри. Відпочинок тут обійдеться вам набагато дешевше не дише через дорогу.

Середній цінник за ніч в готелі тут становить 1000 гривень, а середній чек в закладі харчуванні обійдеться взагалі у 800-900 гривень.

Ви також можете чуттєво зекономити на польотах, адже з популярних міст Європи в Албанію літають лоукостери Wizz Air та Ryanair.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво. Також вам точно варто відвідати найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів.