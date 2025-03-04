Почему стоит посетить Албанию — советы туристам

Пляжи Албании. Фото: velstana.com

Мальдивы с их бескрайними пляжами с белоснежным песком и лазурным морем манят путешественников со всего мира. Однако чтобы добраться до островов, надо преодолеть большое расстояние и потратить немалую сумму только на дорогу.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о невероятной красоте европейской Албании, пляжи которой не уступают Мальдивам.

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Почему стоит посетить Албанию

Албания, которую любят называть "европейскими Мальдивами", может похвастаться не менее потрясающими пляжами и кристально чистыми водами вдоль роскошной Ривьеры. Отдых здесь обойдется вам гораздо дешевле не только через дорогу.

Средний ценник за ночь в отеле здесь составляет 1000 гривен, а средний чек в заведении питания обойдется вообще в 800-900 гривен.

Вы также можете чувственно сэкономить на полетах, ведь из популярных городов Европы в Албанию летают лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние. Также вам точно стоит посетить самый спокойный остров в Европе, где даже нет автомобилей.