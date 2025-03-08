Чому варто побувати в селі Андерматт у Швейцарії — поради туристам

Затишне місто в Альпах на висоті майже 1500 метрів
Невеличке швейцарське село серед мальовничих Альп Андерматт вражає своїми краєвидами. Проте тут ви не зустрінете натовпи туристів та зможете відпочити в суцільній тиші.
Про це пише Express.
Чому варто відвідати село Андерматт у Швейцарії
Андерматт колись був військовим форпостом, а тепер в цьому селі розташовано багато розкішних курортів, ресторанів, відзначених зірками Мішлен, а також лижним курортом. Село, розташоване на висоті 1 444 метри над рівнем моря, вражає неймовірними краєвидами на Альпи. В це місце вклав інвестиції у розмірі 1,2 мільярда доларів єгипетський забудовник Саміх Савіріс.
Влітку пішоходи можуть прогулятись доглянутими стежками з видом на долину Урсерн, а взимку Андерматт відкриває мальовничі поза трасові маршрути навколо пагорбів Sedrun та Disentis.
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