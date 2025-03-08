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Затишне місто в Альпах на висоті майже 1500 метрів

8 березня 2025 21:36
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Чому варто побувати в селі Андерматт у Швейцарії — поради туристам
Швейцарське село Андерматт. Фото: carter.eu
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Невеличке швейцарське село серед мальовничих Альп Андерматт вражає своїми краєвидами. Проте тут ви не зустрінете натовпи туристів та зможете відпочити в суцільній тиші.

Про це пише Express.

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Андерматт колись був військовим форпостом, а тепер в цьому селі розташовано багато розкішних курортів, ресторанів, відзначених зірками Мішлен, а також лижним курортом. Село, розташоване на висоті 1 444 метри над рівнем моря, вражає неймовірними краєвидами на Альпи. В це місце вклав інвестиції у розмірі 1,2 мільярда доларів єгипетський забудовник Саміх Савіріс. 

Затишне місто в Альпах на висоті майже 1500 метрів - фото 1
Вулички швейцарського села Андерматт. Фото: tripadvisor.com

Влітку пішоходи можуть прогулятись доглянутими стежками з видом на долину Урсерн, а взимку Андерматт відкриває мальовничі поза трасові маршрути навколо пагорбів Sedrun та Disentis.

Нагадаємо, влада Італії застерігає туристів від небезпеки на вулкані Етна. Також дізнайтеся, які сім неймовірних локацій у світі потрібно відвідати у 2025 році.

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