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Унікальний острів у Греції, де відпочивають лише місцеві

28 лютого 2025 13:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Острів Спеце в Греції — чому вартий уваги туристів
Острів Спеце в Греції. Фото: wikipedia.org
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

В Греції є невеличкий острів, який не поступається красою Міконосу та Санторіні. На ньому відпочивають переважно місцеві мешканці й дуже мало туристів.

Про це пише Express.

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Містечко Спеце — єдиний великий населений пункт на острові.  Острів унікальний тим, що в його межах заборонено в'їзд приватних автомобілів. Замість цього ви побачите місцевих жителів, які пересуваються пішки, на мотоциклах, конях і возах.

Навколо порту Дапія є безліч кафе і барів, які ідеально підходять для романтичного відпочинку з видом на захід сонця.

Музей Спеце та особняк Анаргіроса розташовані неподалік від порту і є одними з головних визначних пам'яток острова.

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Острів Спеце в Греції. Фото: sothebysrealty.gr

Найкращими пляжами острова вважаються Агіа Параскеві, Врелос та Агіой Анаргірой. Вони розташовані далеко від міста, тому найкраще взяти напрокат мотоцикл або дістатися туди автобусом.

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