Скандал в Китаї — на одному з курортів підробили сніг

Курорт у провінці Сичуань. Фото: Baidu

Після того, як один із китайських зоопарків видавав пофарбованих собак за тигрів, країна вчергове потрапила у скандал із туристами. Цього разу відвідувачі одного з курортів розпізнали підроблений сніг.

Про це пише South China Morning Post.

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Інцидент стався на нещодавно відкритій туристичній зоні в передмісті Ченду на південному заході провінції Сичуань.

Наприкінці січня курорт опинився в центрі уваги після того, як відвідувачі поскаржилися, що сніг виявився несправжнім. Туристи заплатили за "сніг" зроблений із вати змішаною з мильною водою.

Фейковий сніг в Китаї. Фото: Baidu

Працівники адміністрації туристичного об'єкту визнали, що "сніг" був зроблений з бавовни та прибрали його після резонансу. Нині відомо, що через негативні відгуки курорт тимчасово закрився.

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