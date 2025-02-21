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Не зупинились на фарбуванні собак —Китай знову ошукав туристів

21 лютого 2025 17:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Скандал в Китаї — на одному з курортів підробили сніг
Курорт у провінці Сичуань. Фото: Baidu
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Після того, як один із китайських зоопарків видавав пофарбованих собак за тигрів, країна вчергове потрапила у скандал із туристами. Цього разу відвідувачі одного з курортів розпізнали підроблений сніг.

Про це пише South China Morning Post.

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Інцидент стався на нещодавно відкритій туристичній зоні в передмісті Ченду на південному заході провінції Сичуань.

Наприкінці січня курорт опинився в центрі уваги після того, як відвідувачі поскаржилися, що сніг виявився несправжнім. Туристи заплатили за "сніг" зроблений із вати змішаною з мильною водою.

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Фейковий сніг в Китаї. Фото: Baidu

Працівники адміністрації туристичного об'єкту визнали, що "сніг" був зроблений з бавовни та прибрали його після резонансу. Нині відомо, що через негативні відгуки курорт тимчасово закрився.

Раніше ми писали, що українська туристична компанія розпочала роботу в Чехії. Також дізнайтеся, які сім неймовірних локацій у світі потрібно відвідати у 2025 році.

Китай шахрайство сніг зима туризм
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