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Не остановились на покраске собак — Китай снова обманул туристов

21 февраля 2025 17:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Скандал в Китае - на одном из курортов подделали снег
Курорт в провинции Сычуань. Фото: Baidu
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

После того, как один из китайских зоопарков выдавал окрашенных собак за тигров, страна в очередной раз попала в скандал с туристами. На этот раз посетители одного из курортов распознали поддельный снег.

Об этом пишет South China Morning Post.

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Инцидент произошел на недавно открытой туристической зоне в пригороде Чэнду на юго-западе провинции Сычуань.

В конце января курорт оказался в центре внимания после того, как посетители пожаловались, что снег оказался ненастоящим. Туристы заплатили за "снег" сделанный из ваты смешанной с мыльной водой.

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Фейковый снег в Китае. Фото: Baidu

Работники администрации туристического объекта признали, что "снег" был сделан из хлопка и убрали его после резонанса. Сейчас известно, что из-за негативных отзывов курорт временно закрылся.

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