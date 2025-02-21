Скандал в Китае - на одном из курортов подделали снег

Не остановились на покраске собак — Китай снова обманул туристов
После того, как один из китайских зоопарков выдавал окрашенных собак за тигров, страна в очередной раз попала в скандал с туристами. На этот раз посетители одного из курортов распознали поддельный снег.
Об этом пишет South China Morning Post.
Скандал в Китае
Инцидент произошел на недавно открытой туристической зоне в пригороде Чэнду на юго-западе провинции Сычуань.
В конце января курорт оказался в центре внимания после того, как посетители пожаловались, что снег оказался ненастоящим. Туристы заплатили за "снег" сделанный из ваты смешанной с мыльной водой.
Работники администрации туристического объекта признали, что "снег" был сделан из хлопка и убрали его после резонанса. Сейчас известно, что из-за негативных отзывов курорт временно закрылся.
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