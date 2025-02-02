В Китаї звичайних собак перефарбували під тигрів — деталі

Пофарбовані песики в Китаї. Фото: скриншот YouTube

Працівники зоопарку у східнокитайській провінції Цзянсу пофарбували собак у яскраво-помаранчевий колір, щоб вони нагадували тигрів. В мережі висміяли таку "творчість".

Про це повідомляє The Sun.

Читайте також:

Собако-тигри в Китаї

Проте нових "тигрів" швидко розкусили туристи й зоопарк був нещадно висміяний в Інтернеті. Мережею розлетілося відео, на кадрах якого кольорові чау-чау махають хвостами і бігають по вольєру.

"Хіба це не просто собака?"

"Мій чорний бенгальський тигр".

"Вони точно не наважуються купати своїх собак, бо бояться змінити колір".

"Великий тигр із собачим характером!"

Після того, як місцеві ЗМІ зв'язалися з представниками зоопарку Цзянсу, вони заявили, що це були "місцеві чау-чау, пофарбовані в "тигрову собаку", а не в тигра"".

У вересні 2024 року відвідувачі китайського зоопарку Гуандун помітили незвичайних "панд". Проте тоді адміністрація визнала обман та повернула кошти.

"Панди" чау-чау. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому варто відвідати Нерубайські катакомби на Одещині. Також новачки "завірусили" в Буковелі популярний TikTok-тренд.