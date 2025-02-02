В Китае обычных собак перекрасили под тигров — детали

В Китайском зоопарке перекрасили собак под тигров — видео
Работники зоопарка в восточнокитайской провинции Цзянсу покрасили собак в ярко-оранжевый цвет, чтобы они напоминали тигров. В сети высмеяли такое "творчество".
Об этом сообщает The Sun.
Собако-тигры в Китае
Однако новых "тигров" быстро раскусили туристы и зоопарк был беспощадно высмеян в Интернете. По сети разлетелось видео, на кадрах которого цветные чау-чау машут хвостами и бегают по вольеру.
"Разве это не просто собака?"
"Мой черный бенгальский тигр".
"Они точно не решаются купать своих собак, потому что боятся изменить цвет".
"Большой тигр с собачьим характером!"
После того как местные СМИ связались с представителями зоопарка Цзянсу, они заявили, что это были "местные чау-чау, окрашенные в "тигровую собаку", а не в тигра"".
В сентябре 2024 года посетители китайского зоопарка Гуандун заметили необычных "панд". Однако тогда администрация признала обман и вернула деньги.
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