В Китае обычных собак перекрасили под тигров — детали

Раскрашенные собачки в Китае. Фото: скриншот YouTube

Работники зоопарка в восточнокитайской провинции Цзянсу покрасили собак в ярко-оранжевый цвет, чтобы они напоминали тигров. В сети высмеяли такое "творчество".

Об этом сообщает The Sun.

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Однако новых "тигров" быстро раскусили туристы и зоопарк был беспощадно высмеян в Интернете. По сети разлетелось видео, на кадрах которого цветные чау-чау машут хвостами и бегают по вольеру.

"Разве это не просто собака?"

"Мой черный бенгальский тигр".

"Они точно не решаются купать своих собак, потому что боятся изменить цвет".

"Большой тигр с собачьим характером!"

После того как местные СМИ связались с представителями зоопарка Цзянсу, они заявили, что это были "местные чау-чау, окрашенные в "тигровую собаку", а не в тигра"".

В сентябре 2024 года посетители китайского зоопарка Гуандун заметили необычных "панд". Однако тогда администрация признала обман и вернула деньги.

"Панды" чау-чау. Фото: скриншот

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