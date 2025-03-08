Почему стоит побывать в деревне Андерматт в Швейцарии - советы туристам

Швейцарская деревня Андерматт. Фото: carter.eu

Небольшая швейцарская деревня среди живописных Альп Андерматт поражает своими пейзажами. Однако, здесь вы не встретите толпы туристов и сможете отдохнуть в полной тишине.

Об этом пишет Express.

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Андерматт когда-то был военным форпостом, а теперь в этой деревне расположено много роскошных курортов, ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, а также лыжным курортом. Деревня, расположенная на высоте 1 444 метра над уровнем моря, поражает невероятными видами на Альпы. В это место вложил инвестиции в размере 1,2 миллиарда долларов египетский застройщик Самих Савирис.

Улочки швейцарской деревни Андерматт. Фото: tripadvisor.com

Летом пешеходы могут прогуляться ухоженными тропами с видом на долину Урсерн, а зимой Андерматт открывает живописные вне трассовые маршруты вокруг холмов Sedrun и Disentis.

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