Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow Уютный город в Альпах на высоте почти 1500 метров arrow

Уютный город в Альпах на высоте почти 1500 метров

8 марта 2025 21:36
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Почему стоит побывать в деревне Андерматт в Швейцарии - советы туристам
Швейцарская деревня Андерматт. Фото: carter.eu
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Небольшая швейцарская деревня среди живописных Альп Андерматт поражает своими пейзажами. Однако, здесь вы не встретите толпы туристов и сможете отдохнуть в полной тишине.

Об этом пишет Express.

Читайте также:

Почему стоит посетить деревню Андерматт в Швейцарии

Андерматт когда-то был военным форпостом, а теперь в этой деревне расположено много роскошных курортов, ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, а также лыжным курортом. Деревня, расположенная на высоте 1 444 метра над уровнем моря, поражает невероятными видами на Альпы. В это место вложил инвестиции в размере 1,2 миллиарда долларов египетский застройщик Самих Савирис.

Затишне місто в Альпах на висоті майже 1500 метрів - фото 1
Улочки швейцарской деревни Андерматт. Фото: tripadvisor.com

Летом пешеходы могут прогуляться ухоженными тропами с видом на долину Урсерн, а зимой Андерматт открывает живописные вне трассовые маршруты вокруг холмов Sedrun и Disentis.

Напомним, власти Италии предостерегают туристов от опасности на вулкане Этна. Также узнайте, какие семь невероятных локаций в мире нужно посетить в 2025 году.

туристы путешествие Швейцария горы туризм
Реклама
Реклама
Реклама