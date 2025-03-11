Подорож до Гонконгу — які локації варто відвідати мандрівникам

Вулички Гонконгу. Фото: expedia.co.uk/

Окрім шумних ринків та висоток Гонконг поєднує в собі цікаву культуру, неочікувані пригоди та творчі локації. В цьому місті Китая кожен знайде розваги на свій смак.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які локації варто відвідати в Гонконзі.

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Протягом 45 хвилин ви плаватиме гаванню Вікторія (Victoria Harbour), спостерігаючи за нічним мультимедійним шоу, під час якого хмарочоси міста підсвічують синхронізованими вогнями, лазерами та музикою.

Лазерне шоу в Гонконзі. Фото: Pinterest

Прогулянка вуличкою зі стріт-артом

Вирушайте до ARTLANE Сай Ін Пун, де будівлі провулку Кі Лінг Лейн та вулиці Чунг Чінг вибухають калейдоскопічними фарбами. Також обов'язково відвідайте такі райони, як Sheung Wan, Sham Shui Po, Sai Kung і Hollywood Road.

ARTLANE в Гонконзі. Фото: Pinterest

Вполюйте вінтажні скарби

Завітайте до майстерні Vintage 1961, де майстерно підібрані колекції європейських ювелірних прикрас та аксесуарів 1960-1980-х років, включно з рідкісними вікторіанськими екземплярами. Також відвідайте крамницю Bang Bang 70-х, щоб зануритися в атмосферу минулого, або ж зазирніть в неонові колекції у вінтажній крамниці Little Dot Vintage Shop. Якщо ви шукаєте літературні скарби та пам'ятні речі з вінтажних фільмів, вирушайте до крамниці You Wu Studio x JikSap.

Знайдіть таємний бар

В історичному районі Гонконгу Тай Квун розташований заклад Bar001. Знайти вхід в бар — це частина пригоди: просто шукайте старовинний дверний дзвінок. В закладі панує атмосфера 1950-х років. Відвідувачі можуть насолодитися живими виступами джазових виконавців та незвичними коктейлями.

Bar001 в Гонконзі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, один із досвідчених туристів поділився методом, який допомагає йому знаходити хороші райони в будь-якому місті. Також ми розповідали, чому туристи люблять відпочивати в курортному місті Пловдив у Болгарії.