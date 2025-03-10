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Мандрівник розкрив, як знайти хороший район у новому місті

10 березня 2025 15:03
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Як знайти хороший район за кордоном — лайфхак для мандрівників
Дівчата гуляють у новому місті. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Якщо ви плануєте поїздку в місто, в якому ніколи раніше не бували, може бути складно визначитись, в якому районі зупинитись. Один із досвідчених туристів поділився методом, який допомагає йому знаходити хороші райони з красивими парками.

Про це пише Express.

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Мандрівник на ім'я Вілл Уоттс поділився своїм унікальним лайфхаком, який допоможе знайти найкращі райони у новому для вас місті. Все, що потрібно — застосунок Google Maps для пошуку одного конкретного магазину.

"Я багато подорожую по роботі, і кожного разу, коли я приїжджаю в нове місто, у мене є надійний спосіб знайти найкрасивіший район. Він називається "стратегія  Lululemon (відома мережа спортивного одягу. — Ред.)", — поділився Вілл.

Він пояснив, що ці магазини дають чудову можливість зорієнтуватися, адже їх не будують в бідних та криміногенних районах.

"Ми шукаємо саме ті Lululemons з вітринами — саме там ви знайдете класні бари, ресторани та пекарню, зі смачними десертами", — сказав турист.

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Магазин Lululemon. Фото: Reuters

Чоловік також порадив спосіб, якщо поруч не має магазинів популярної мережі. Він порекомендував обирати район для проживання поблизу популярної мережі супермаркетів Whole Food.

Lululemon — це канадська компанія з виробництва спортивного одягу, яка налічує понад 700 магазинів у 26 країнах світу та ще близько 40 в Європі.

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