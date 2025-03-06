В літаках AirBaltic стане доступним швидкісний інтернет

фото lowcostavia.com.ua

Латвійська авіакомпанія airBaltic запустила послугу доступу в інтернет на регулярних рейсах. Пасажири можуть користуватися ним безкоштовно.

Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.

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Щоб забезпечити інтернет для пасажирів, авіакомпанія обладнала літаки супутниковими антенами. Поки така послуга доступна лише на декількох рейсах, проте перевізник планує обладнати також інші літаки протягом 2025 року.

Компанія використовує технологію Starlink, яка передає дані через супутники, що знаходяться на навколоземній орбіті. Швидкість з'єднання сягає 500 Мбіт/с, що дасть змогу пасажирам здійснювати під час польоту відеодзвінки чи грати в онлайн-ігри.

Дівчина дивиться фільм в літаку. Фото: Pinterest

AirBaltic стала першою авіакомпанією в Європі, яка запустила швидкісний інтернет Starlink.

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