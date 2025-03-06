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У літаках популярної авіакомпанії з'явився безкоштовний інтернет

6 березня 2025 22:37
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
В літаках AirBaltic стане доступним швидкісний інтернет
фото lowcostavia.com.ua
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Латвійська авіакомпанія airBaltic запустила послугу доступу в інтернет на регулярних рейсах. Пасажири можуть користуватися ним безкоштовно.

Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.

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Щоб забезпечити інтернет для пасажирів, авіакомпанія обладнала літаки супутниковими антенами. Поки така послуга доступна лише на декількох рейсах, проте перевізник планує обладнати також інші літаки протягом 2025 року.

Компанія використовує технологію Starlink, яка передає дані через супутники, що знаходяться на навколоземній орбіті. Швидкість з'єднання сягає 500 Мбіт/с, що дасть змогу пасажирам здійснювати під час польоту відеодзвінки чи грати в онлайн-ігри.

У літаках популярної авіакомпанії з'явився безкоштовний інтернет - фото 1
Дівчина дивиться фільм в літаку. Фото: Pinterest

AirBaltic стала першою авіакомпанією в Європі, яка запустила швидкісний інтернет Starlink.

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