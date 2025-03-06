В самолетах AirBaltic станет доступным скоростной интернет

фото lowcostavia.com.ua

Латвийская авиакомпания airBaltic запустила услугу доступа в интернет на регулярных рейсах. Пассажиры могут пользоваться им бесплатно.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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AirBaltic оборудует самолеты скоростным интернетом

Чтобы обеспечить интернет для пассажиров, авиакомпания оборудовала самолеты спутниковыми антеннами. Пока такая услуга доступна только на нескольких рейсах, однако перевозчик планирует оборудовать и другие самолеты в течение 2025 года.

Компания использует технологию Starlink, которая передает данные через спутники, находящиеся на околоземной орбите. Скорость соединения достигает 500 Мбит/с, что позволит пассажирам осуществлять во время полета видеозвонки или играть в онлайн-игры.

Девушка смотрит фильм в самолете. Фото: Pinterest

AirBaltic стала первой авиакомпанией в Европе, которая запустила скоростной интернет Starlink.

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