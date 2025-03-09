Які локації варто відвідати в Амстердамі — поради туристам

Канали Амстердаму. Фото: tripsavvy.com

Амстердам вражає унікальним поєднанням історичної архітектури, мальовничих каналів і сучасної культури. І цьому автентичному місті ви ніколи не засумуєте і знайдете розваги на власний смак.

Тревел-блогерка із ніком kyvelynz розповіла, які локації варто відвідати в столиці Нідерландів.

Читайте також:

Куди варто сходити в Амстердамі

Мандрівниця радить художній музей Рейксмузей. Дівчина попередила, що квитки до нього варто бронювати заздалегідь.

В Амстердамі також розташований флагманський магазин нідерландського бренду доглядової косметики Rituals. Тут можна лише придбати все необхідно, а й потестувати парфуми.

Блогерка радить обов'язково орендувати човник та поплавати по каналам Амстердаму. Саме така прогулянка розкриє по-новому місто. Таке задоволення орієнтовно коштує 20 євро.

За її словами, туристам варто обов'язково скуштувати місцеві страви. Зокрема, вафлі, оселедець та запечену картоплю фаршировану сиром та м'ясом. Як сувенір для рідних та друзів можна взяти неймовірний нідерландський шоколад.

Нагадаємо, ми розповідали, через що туристку розчарував найгарніший аеропорт світу в Сінгапурі. Також ми розповідали, яке іспанське місто варто відвідати в березні.