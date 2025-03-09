Какие локации стоит посетить в Амстердаме - советы туристам

Каналы Амстердама. Фото: tripsavvy.com

Амстердам поражает уникальным сочетанием исторической архитектуры, живописных каналов и современной культуры. И в этом аутентичном городе вы никогда не заскучаете и найдете развлечения на свой вкус.

Тревел-блогер с ником kyvelynz рассказала, какие локации стоит посетить в столице Нидерландов.

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Путешественница советует художественный музей Рейксмузей. Девушка предупредила, что билеты в него стоит бронировать заранее.

В Амстердаме также расположен флагманский магазин нидерландского бренда уходовой косметики Rituals. Здесь можно не только приобрести все необходимое, но и потестировать духи.

Блогерша советует обязательно арендовать лодочку и поплавать по каналам Амстердама. Именно такая прогулка раскроет по-новому город. Такое удовольствие ориентировочно стоит 20 евро.

По ее словам, туристам стоит обязательно попробовать местные блюда. В частности, вафли, сельдь и запеченную картошку фаршированную сыром и мясом. В качестве сувениров для родных и друзей можно взять невероятный голландский шоколад.

Напомним, мы рассказывали, из-за чего туристку разочаровал самый красивый аэропорт мира в Сингапуре. Также мы рассказывали, какой испанский город стоит посетить в марте.