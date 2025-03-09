Какие локации стоит посетить в Амстердаме - советы туристам

Блогер рассказала, какие локации стоит посетить в Амстердаме
Амстердам поражает уникальным сочетанием исторической архитектуры, живописных каналов и современной культуры. И в этом аутентичном городе вы никогда не заскучаете и найдете развлечения на свой вкус.
Тревел-блогер с ником kyvelynz рассказала, какие локации стоит посетить в столице Нидерландов.
Куда стоит сходить в Амстердаме
Путешественница советует художественный музей Рейксмузей. Девушка предупредила, что билеты в него стоит бронировать заранее.
В Амстердаме также расположен флагманский магазин нидерландского бренда уходовой косметики Rituals. Здесь можно не только приобрести все необходимое, но и потестировать духи.
Блогерша советует обязательно арендовать лодочку и поплавать по каналам Амстердама. Именно такая прогулка раскроет по-новому город. Такое удовольствие ориентировочно стоит 20 евро.
По ее словам, туристам стоит обязательно попробовать местные блюда. В частности, вафли, сельдь и запеченную картошку фаршированную сыром и мясом. В качестве сувениров для родных и друзей можно взять невероятный голландский шоколад.
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