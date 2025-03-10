Как найти хороший район за границей — лайфхак для путешественников

Девушки гуляют в новом городе. Фото: Freepik

Если вы планируете поездку в город, в котором никогда раньше не бывали, может быть сложно определиться, в каком районе остановиться. Один из опытных туристов поделился методом, который помогает ему находить хорошие районы с красивыми парками.

Об этом пишет Express.

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Путешественник по имени Уилл Уоттс поделился своим уникальным лайфхаком, который поможет найти лучшие районы в новом для вас городе. Все, что нужно — приложение Google Maps для поиска одного конкретного магазина.

"Я много путешествую по работе, и каждый раз, когда я приезжаю в новый город, у меня есть надежный способ найти самый красивый район. Он называется "стратегия Lululemon (известная сеть спортивной одежды. — Ред.)", — поделился Уилл.

Он пояснил, что эти магазины дают прекрасную возможность сориентироваться, ведь их не строят в бедных и криминогенных районах.

"Мы ищем именно те Lululemons с витринами — именно там вы найдете классные бары, рестораны и пекарню, с вкусными десертами", — сказал турист.

Магазин Lululemon. Фото: Reuters

Мужчина также посоветовал способ, если рядом нет магазинов популярной сети. Он порекомендовал выбирать район для проживания вблизи популярной сети супермаркетов Whole Food.

Lululemon — это канадская компания по производству спортивной одежды, которая насчитывает более 700 магазинов в 26 странах мира и еще около 40 в Европе.

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