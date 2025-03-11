Путешествие в Гонконг — какие локации стоит посетить путешественникам

Улочки Гонконга. Фото: expedia.co.uk/

Кроме шумных рынков и высоток Гонконг сочетает в себе интересную культуру, неожиданные приключения и творческие локации. В этом городе Китая каждый найдет развлечения на свой вкус.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие локации стоит посетить в Гонконге.

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В течение 45 минут вы будете плавать по гавани Виктория (Victoria Harbour), наблюдая за ночным мультимедийным шоу, во время которого небоскребы города подсвечивают синхронизированными огнями, лазерами и музыкой.

Лазерное шоу в Гонконге. Фото: Pinterest

Прогулка по улочке со стрит-артом

Отправляйтесь в ARTLANE Сай Ин Пун, где здания переулка Ки Линг Лейн и улицы Чунг Чинг взрываются калейдоскопическими красками. Также обязательно посетите такие районы, как Sheung Wan, Sham Shui Po, Sai Kung и Hollywood Road.

ARTLANE в Гонконге. Фото: Pinterest

Поймайте винтажные сокровища

Посетите мастерскую Vintage 1961, где искусно подобраны коллекции европейских ювелирных украшений и аксессуаров 1960-1980-х годов, включая редкие викторианские экземпляры. Также посетите магазин Bang Bang 70-х, чтобы окунуться в атмосферу прошлого, или же загляните в неоновые коллекции в винтажном магазине Little Dot Vintage Shop. Если вы ищете литературные сокровища и памятные вещи из винтажных фильмов, отправляйтесь в магазин You Wu Studio x JikSap.

Найдите тайный бар

В историческом районе Гонконга Тай Квун расположено заведение Bar001. Найти вход в бар — это часть приключения: просто ищите старинный дверной звонок. В заведении царит атмосфера 1950-х годов. Посетители могут насладиться живыми выступлениями джазовых исполнителей и необычными коктейлями.

Bar001 в Гонконге. Фото: Pinterest

Напомним, один из опытных туристов поделился методом, который помогает ему находить хорошие районы в любом городе. Также мы рассказывали, почему туристы любят отдыхать в курортном городе Пловдив в Болгарии.