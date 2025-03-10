Чому варто відвідати острів Крит — поради, інструкції туристам

Острів Крит в Греції. Фото: worldatlas.com

Грецький острів Крит відомий не лише своїми неймовірними пляжами, а й красивою архітектурою. На курорті збереглися старовинні палаци.

Про це пише Express.

Читайте також:

Чому варто відвідати острів Крит

На острові розташовано багато старовинних палаців. Зокрема, палаци Кносса, Малії та Закроса — це мінойські комплекси бронзової доби, які дозволяють туристам зазирнути в життя стародавніх народів.

Зокрема, у Кносському палаці ви можете здивуватися, побачивши залишки повністю функціонуючої водопровідної системи. Палац був обладнаний глиняними трубами для дренажу, змивних туалетів і водопроводу.

Мінойці, одна з найдавніших цивілізацій, також розробили систему природного кондиціонування повітря. Саме завдяки їй вдавалося підтримувати прохолоду в спекотні літні місяці.

Кносський палац. Фото: wikipedia.org

Туристам також радять обов'язково відвідати палац Малія, який вважається однією з найважливіших мінойських споруд, і палац Закрос, який, ймовірно, слугував мінойськими воротами на Близький Схід.

Палац Малія. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, ми розповідали про невеличке швейцарське село серед мальовничих Альп Андерматт, яке вражає своїми краєвидами. Також дізнайтеся, які сім неймовірних локацій у світі потрібно відвідати у 2025 році.