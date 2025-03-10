Чому варто відвідати острів Крит — поради, інструкції туристам

Неймовірний острів в Європі з найкращим у світі пляжем
Грецький острів Крит відомий не лише своїми неймовірними пляжами, а й красивою архітектурою. На курорті збереглися старовинні палаци.
Про це пише Express.
Чому варто відвідати острів Крит
На острові розташовано багато старовинних палаців. Зокрема, палаци Кносса, Малії та Закроса — це мінойські комплекси бронзової доби, які дозволяють туристам зазирнути в життя стародавніх народів.
Зокрема, у Кносському палаці ви можете здивуватися, побачивши залишки повністю функціонуючої водопровідної системи. Палац був обладнаний глиняними трубами для дренажу, змивних туалетів і водопроводу.
Мінойці, одна з найдавніших цивілізацій, також розробили систему природного кондиціонування повітря. Саме завдяки їй вдавалося підтримувати прохолоду в спекотні літні місяці.
Туристам також радять обов'язково відвідати палац Малія, який вважається однією з найважливіших мінойських споруд, і палац Закрос, який, ймовірно, слугував мінойськими воротами на Близький Схід.
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