Почему стоит посетить остров Крит — советы, инструкции туристам

Остров Крит в Греции. Фото: worldatlas.com

Греческий остров Крит известен не только своими невероятными пляжами, но и красивой архитектурой. На курорте сохранились старинные дворцы.

Об этом пишет Express.

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На острове расположено много старинных дворцов. В частности, дворцы Кносса, Малии и Закроса — это минойские комплексы бронзового века, которые позволяют туристам заглянуть в жизнь древних народов.

В частности, в Кносском дворце вы можете удивиться, увидев остатки полностью функционирующей водопроводной системы. Дворец был оборудован глиняными трубами для дренажа, смывных туалетов и водопровода.

Минойцы, одна из древнейших цивилизаций, также разработали систему естественного кондиционирования воздуха. Именно благодаря ей удавалось поддерживать прохладу в жаркие летние месяцы.

Кносский дворец. Фото: wikipedia.org

Туристам также советуют обязательно посетить дворец Малия, который считается одним из важнейших минойских сооружений, и дворец Закрос, который, вероятно, служил минойскими воротами на Ближний Восток.

Дворец Малия. Фото: wikipedia.org

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