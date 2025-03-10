Почему стоит посетить остров Крит — советы, инструкции туристам

Невероятный остров в Европе с лучшим в мире пляжем
Греческий остров Крит известен не только своими невероятными пляжами, но и красивой архитектурой. На курорте сохранились старинные дворцы.
Об этом пишет Express.
Почему стоит посетить остров Крит
На острове расположено много старинных дворцов. В частности, дворцы Кносса, Малии и Закроса — это минойские комплексы бронзового века, которые позволяют туристам заглянуть в жизнь древних народов.
В частности, в Кносском дворце вы можете удивиться, увидев остатки полностью функционирующей водопроводной системы. Дворец был оборудован глиняными трубами для дренажа, смывных туалетов и водопровода.
Минойцы, одна из древнейших цивилизаций, также разработали систему естественного кондиционирования воздуха. Именно благодаря ей удавалось поддерживать прохладу в жаркие летние месяцы.
Туристам также советуют обязательно посетить дворец Малия, который считается одним из важнейших минойских сооружений, и дворец Закрос, который, вероятно, служил минойскими воротами на Ближний Восток.
Напомним, мы рассказывали о небольшой швейцарской деревне среди живописных Альп Андерматт, которая поражает своими видами. Также узнайте, какие семь невероятных локаций в мире нужно посетить в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!