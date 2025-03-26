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Небольшой город в Европе с улочками, как из сказки

26 марта 2025 15:53
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Сказочный город во Франции — почему стоит посетить город Кольмар
Французский город Кольмар. Фото: visit.alsace
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Город Кольмар расположен в регионе Эльзас на северо-востоке Франции. Его домики и улочки выглядят так, будто со страниц сказки.

Об этом пишет Express.

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Французский город Кольмар известен своим архитектурными памятниками и музеями. Его украшают виноградники, красивые дома, каналы, цветочные выставки. Также туристы любят местные вина.

Городские пейзажи даже вдохновили режиссера японского анимационного фильма "Замок, который движется" (Howl's Moving Castle) Хаяо Миядзаки.

Цветные дома купцов с деревянным каркасом делают Кольмар особенным. Некоторые из них были построены в XVI в. Более 1 000 фонарей их освещают ночью.

Город расположен на каналах реки Лаух и его называют "маленькой Венецией".

Невелике місто в Європі з вуличками, наче з казки - фото 1
Французский город Кольмар. Фото: frenchmoments.eu

Кольмар также называют столицей эльзасского вина. Здесь производят одни из самых известных сухих рислингов в мире, а также очень ароматные вина Гевюрцтраминер.

Напомним, мы рассказывали о греческом курорте, где стоит отдохнуть на Пасху. Также мы писали, чем туристов поражает Албания.

Франция путешествие вино туризм архитектура
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