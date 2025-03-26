Сказочный город во Франции — почему стоит посетить город Кольмар

Французский город Кольмар. Фото: visit.alsace

Город Кольмар расположен в регионе Эльзас на северо-востоке Франции. Его домики и улочки выглядят так, будто со страниц сказки.

Об этом пишет Express.

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Французский город Кольмар известен своим архитектурными памятниками и музеями. Его украшают виноградники, красивые дома, каналы, цветочные выставки. Также туристы любят местные вина.

Городские пейзажи даже вдохновили режиссера японского анимационного фильма "Замок, который движется" (Howl's Moving Castle) Хаяо Миядзаки.

Цветные дома купцов с деревянным каркасом делают Кольмар особенным. Некоторые из них были построены в XVI в. Более 1 000 фонарей их освещают ночью.

Город расположен на каналах реки Лаух и его называют "маленькой Венецией".

Французский город Кольмар. Фото: frenchmoments.eu

Кольмар также называют столицей эльзасского вина. Здесь производят одни из самых известных сухих рислингов в мире, а также очень ароматные вина Гевюрцтраминер.

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