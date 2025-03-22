Де провів медовий місяць король Чарльз ІІІ — лагуна Балос у Греції

Король Британії Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

На півострові Грамвуса на Криті розташований відомий своїми вражаючими краєвидами та незайманою природною красою пляж — лагуна Балос. Саме сюди король Чарльз і принцеса Діана вирушили в подорож під час свого медового місяця.

Про це пише Express.

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Принцеса Діана і принц Чарльз плавали у водах кришталево чистої лагуни під час медового місяця на борту королівської яхти Britannia.

Лагуна Балос була визнана найкращим пляжем 2025 року за кришталево чисту воду та рожевий пісок.

TripAdvisor зазначає, що завдяки воді майже без хвиль — це ідеальне місце для сімейного відпочинку з маленькими дітьми.

Пляж лагуна Балос. Фото: Pinterest

Відвідувачам пляжу також варто оглянути місцеві пам'ятки — каплицю Святого Георгія та римські артефакти на мисі Корикон.

Крит також відомий своїми неймовірними гірськими хребтами, мальовничими селами та містечками.

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