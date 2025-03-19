В яких країнах запроваджено туристичний збір — перелік

Дівчина подорожує світом. Фото: Freepik

В деяких країнах вас можуть заскочити незаплановані витрати. Деякі країни запроваджують окремі туристичні збори, щоб уникнути надмірного напливу туристів.

Експерти з туристичного страхування Quotezone назвали 5 країн, які або запроваджують, або підвищують податки для туристів.

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Шотландія

З липня 2026 року Шотландія вперше запровадить туристичний податок у розмірі +5% від вартості проживання. Під нові збори підпадуть будь-які поїздки, заброньовані після 1 жовтня 2025 року. Цей туристичний збір стягуватиметься з усіх, хто зупиняється в місті на ніч, і поширюватиметься на всіх відвідувачів, включно з жителями Шотландії.

Греція

Туристичний збір у Греції зросте з 0,50 євро до 8 євро за ніч у період з квітня по жовтень, та 2,00 євро за ніч поза пікового сезону.

Венеція

Податок на в'їзд до Венеції у розмірі 8 євро сплачуватимуть туристи, які відвідують місто з 8:30 до 16:00 у певні дати у квітні, травні, червні та липні.

Планування бюджету подорожі. Фото: Freepik

Нідерланди

В Амстердамі підвищили туристичний податок до 12,5% від вартості ночівлі в готелі. Інші міста Нідерландів також обкладають туристів податками, тому важливо перевіряти їх перед бронюванням.

Франція

Ставка туристичного збору в країні варіюється залежно від типу та категорії житла. Зокрема, 11,38 євро за ніч доведеться доплатити в п'ятизірковому готелі, 8,45 євро — в чотиризірковому готелі та 5,53 євро — за ніч за тризірковому готелі.

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