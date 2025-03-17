Острів Панарея в Італії — чому його обирають багатії

Італійський острів Панарея. Фото: panareagin.it

Багато островів в Італії є доволі популярними, й на них завжди повно туристів. Проте мало хто знає про справжню перлину Сицилії — острів Панарея.

Про це пише Express.

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Острів прикрашають традиційні будинки з білого вапняку зі звивистими пішохідними вуличками та яскраві бугенвілії. Влітку багато знаменитостей припливають на Панарею, де насолоджуються життям у місцевих барах та закусочних.

Серед відомих людей, які відвідали Панарею — бельгійський принц Лоран, співачка Бейонсе та її чоловік Jay Z.

Потрапити на острів не так просто, оскільки туди не можна долетіти прямим рейсом. Можна дістатися до материкової частини Сицилії, до столиці Палермо або Катанії на східному узбережжі популярними авіакомпаніями EasyJet, Jet2, British Airways та Ryanair. Звідти сідайте на потяг або орендуйте авто до обраного вами порту — найкраще до Мілаццо.

Італійський острів Панарея. Фото: Pinterest

Сядьте на один з громадських поромів компанії Liberty Lines, який доставить вас до Панареї.

На острові можна винайняти яхти й човни та насолодитися неймовірною красою узбережжя.

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